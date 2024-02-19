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الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انقطاع المياه عن قرى بنها بسبب كسر مفاجئ في أحد الخطوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500 مم الخاص بمحطة رفع صرف صحي طحلة مما يترتب عن ذلك قطع المياه عن قرى (طحلة - كفر طحلة - دجوى) فرع بمركز بنها.

من جانبه وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة بالانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.

المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مهندس مصطفى مجاهد مركز بنها قطع المياه