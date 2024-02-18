برلماني: الصناعات الوطنية ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ودعمها يحقق التنمية

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن الصناعات الوطنية هي ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، ودعمها ضروري لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر .

وأوضح عكاشة، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعات الوطنية تكمن في ارتفاع أسعار المواد الخام .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى وجود عدد من الإجراءات يمكن تنفيذها لدعم الصناعات الوطنية منها زيادة الإعفاءات الضريبية والقروض بفوائد منخفضة، وربط التعليم الفني بسوق العمل لتوفير العمالة المدربة على كافة الصناعات.

وطالب النائب عمرو عكاشة، بضم الاقتصاد غير الرسمي ووضع محفزات لتشجيعه للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية لتقديم الدعم اللوجيستي للدخول في سوق المنافسة العالمية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية في مصر بإعتباره من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دوره المهم في دعم الناتج القومي.