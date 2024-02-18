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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

النقض تؤيد السجن المشدد ١٥ عاما على المتهمين في فض اعتصام رابعة

أرشيفيه
أرشيفيه
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قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم علي احكام  للسجن المشدد 15 سنة ل ٢٠ متهما  بقضية فض اعتصام رابعة.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

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