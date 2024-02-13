دراما رمضان.. طرح برومو مسلسل "سر إلهي" لروجينا

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البرومو الأول لمسلسل "سر إلهي"، الذي تجسد بطولته النجمة روجينا، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، استعدادًا لبدء عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.



ويكثف المخرج رؤوف عبدالعزيز ساعات التصوير خلال الفترة الحالية للانتهاء من التصوير كاملا مع الأسبوع الأول من الشهر الكريم، وفقا للخطة التى وضعها مع الجهة المنتجة، بعد معاينة أماكن التصوير وإبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين، فى الوقت الذي يسعى فيه المؤلف والسيناريست أمين جمال، بوضع اللمسات النهائية على السيناريو الذي يضم 15 حلقة.



تدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج سودكس.



مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، و رشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



ويسجل مسلسل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كل من روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".



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