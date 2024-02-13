السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض الفتيات تحت مسمي العلاج الروحاني بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، لعاطل بتهمة هتك عرض الفتيات تحت مسمي السحر والدجل بمنطقة روض الفرج.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض علي عاطل اتهم انشاء صفحة علي الفيسبوك للنصب علي الفتيات و والقيام بأعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية



وتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بالقاهرة بلاغا من ربة منزل تتهم عاطل هتك عرضها والنصب عليها تحت مسمي العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية.



بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة القبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.