ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 28,473 شهيدا منذ 7 أكتوبر

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 28,473 شهيدا منذ 7 أكتوبر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 فلسطينياً و162 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، في غارات وقصف مدفعي إسرائيلي طال مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وفي اليوم الـ130 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية باستشهاد 5 فلسطينينين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهدت طفلة وأصيب 4 مواطنون آخرون على الأقل جراء قصف الاحتلال على حي البرازيل في رفح.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجارات عنيفة في المناطق الغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والغربية لخان يونس جنوبي قطاع غزة، وقال مواطنون إن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن مجمع ناصر الطبي في المدينة.