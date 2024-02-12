4 إصابات في صفوف الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

يستعد فريق الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في اللقاء المقرر له يوم 19 من الشهر الجاري .

ويعاني أكثر من لاعب بالزمالك من إصابة عضلية، وأبرزهم، أحمد حمدي، وأحمد فتوح، بالإضافة لإصابة زياد كمال لاعب الفريق الجديد اليوم الإثنين في العضلة الخلفية على هامش ودية الفريق مع فريق ليفلز .

كما أصيب مؤخرا محمود حمدي الونش بالرباط الصليبي للمرة الثالثة، وسيخضع لتدخل جراحي وتأهيل في ألمانيا .

ويخوض الزمالك مباراة ودية أمام فريق الفيوم بعد قليل بتشكيل يضم :

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - عبدالله السعيد - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما".

