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الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

الأورومتوسطي: الأدلة تثبت أن الاحتلال هو المسؤول عن قصف سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذ الطفلة هند

قصف غزة
قصف غزة
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قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن الأدلة المتوفرة والبيانات كافة التي جمعناها تشير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن قصف سيارة الإسعاف التي حاولت إنقاذ الطفلة "هند رجب" ذات الـ6 أعوام.

وأضاف المرصد في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه عُثر على شظايا قذيفة أمريكية الصنع من طراز M830A1 HEAT في سيارة إسعاف الهلال الأحمر التي تعرضت للقصف.

وأوضح المرصد، أن جيش الاحتلال قصف سيارة الإسعاف بقذيفة مصنوعة في الولايات المتحدة رغم أن الهلال الأحمر حصل على موافقة إسرائيلية للوصول إلى المنطقة وإنقاذ هند.

وتابع المرصد، "ما حدث جريمة حرب واضحة وتأتي بعد أن منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل 45 يومًا لضمان الامتثال للقانون الدولي من أجل تلقي المساعدة العسكرية".

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