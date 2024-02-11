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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

الكشف على 1387 مواطن مجانا خلال القافلة الطبية بقرية طنان بقليوب

القافلة الطبية
القافلة الطبية
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نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية طنان بقليوب أيام الجمعة والسبت 9 و10 فبراير 2024، وجرى الكشف خلالها على 1387 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة (الباطنة - جراحة - نسا - أطفال - رمد - جلدية - أسنان - تنظيم أسرة).

إلى جانب عيادة "اكشف واطمن" للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكوليستيرول في الدم وكذلك قياس السكر التراكمي.

بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة ، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما جرى صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

القافلة الطبية

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إدارة القوافل الطبية العلاجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قافلة طبية مجانية وكيل وزارة الصحة بالقليوبية