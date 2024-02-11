بالصور.. النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، امس السبت الموافق العاشر من فبراير لعام ٢٠٢٤، ولفيف من قادة النيابة العامة، في زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية؛ حيث التقى رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية، كما التقى سيادته موظفي وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

كمما التقى ووفد النيابة العامة، السادة المستشارين: رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية. كما التقى سيادته السيد الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية. وفي إطار الزيارة أيضًا؛ التقى اللواء محافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية؛ اللواء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اللواء مدير أمن الإسكندرية، اللواء مدير مباحث الإسكندرية، الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية، العميد رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.

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