ads
الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بالصور.. النائب العام يزور نيابة استئناف الإسكندرية

النائب العام ومحافظ
النائب العام ومحافظ الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توجه  النائب العام المستشار محمد شوقي،  امس  السبت الموافق العاشر من فبراير لعام ٢٠٢٤، ولفيف من قادة النيابة العامة، في زيارة إلى نيابة استئناف الإسكندرية؛ حيث التقى رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لتلك النيابة، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم لنياباتها الكلية، وعددًا من أعضاء نياباتها الكلية والجزئية، كما التقى سيادته موظفي وعمال تلك النيابات؛ وذلك للوقوف على حسن سير العمل بها، وتذليل ما يعترضهم من عقبات، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

كمما التقى ووفد النيابة العامة، السادة المستشارين: رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، ورئيس محكمة الإسكندرية الاقتصادية، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية. كما التقى سيادته السيد الدكتور رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق له، ووقعا وثيقة بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة والأكاديمية. وفي إطار الزيارة أيضًا؛ التقى اللواء محافظ الإسكندرية، وقادة محافظة الإسكندرية؛  اللواء مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، اللواء مدير أمن الإسكندرية، اللواء مدير مباحث الإسكندرية،  الدكتور رئيس جامعة الإسكندرية،  العميد رئيس النيابة العسكرية بالإسكندرية.

received_1841217089680815
received_1841217089680815
received_1640029363459844
received_1640029363459844
received_1186433546095544
received_1186433546095544
received_442455771439339
received_442455771439339
received_1810715096069372
received_1810715096069372
received_711611391040765
received_711611391040765
بروتوكول تعاون بروتوكول تعاون مشترك النيابة العسكرية النيابة العامة النائب العام المستشار محمد شوقي المحاكم الابتدائية المحاكم الابتدائي العربية للعلوم والتكنولوجيا العدالة الناجزة للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والوفد المرافق نيابة العامة نادى قضاة