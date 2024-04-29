روسيا تعلن إسقاط 22 مسيرة أوكرانية وتدمير قنبلة أمريكية الصنع

أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا اليوم الاثنين، أكدت فيه أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من إسقاط 22 طائرة مسيرة أوكرانية بالإضافة إلى قذيفة من طراز "أوراجان" وقنبلة موجهة من طراز "جدام" الأمريكية الصنع.

ووفقًا للبيان، بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 975 عسكريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية على عدة جبهات قتالية مختلفة، إلى جانب تحرير القوات الروسية لبلدة سيمينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية من قبضة القوات الأوكرانية.

وأشار البيان إلى دحر تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة الفيلق الأجنبي في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى تصدي المجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الروسية لـ 10 هجمات مضادة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية للقوات الروسية استهدفت ورشة أوكرانية لتجميع المسيرات في إطار الإجراءات العسكرية المتخذة.

أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، في بيان صباح اليوم، أن الجيش الروسي شن هجمات على 19 بلدة تابعة للإقليم خلال الليلة الماضية.

وأوضح بروكودين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية أن الهجمات أسفرت عن أضرار في خمسة منازل خاصة، بالإضافة إلى تضرر مدرسة وروضة أطفال وبنية تحتية حيوية ومنشأة للبنية التحتية للنقل ومؤسسة زراعية. ومع ذلك، فإنه لم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات بين المدنيين نتيجة للقصف.

من جانبه، أعلن رئيس إدارة ولاية دونيتسك الإقليمية، فاديم فيلاشكين، عن إصابة ثلاثة سكان في منطقة دونيتسك يوم أمس نتيجة للقصف الروسي.

وأكد فيلاشكين أن الهجمات التي نفذتها روسيا في منطقة دونيتسك يوم 28 أبريل أسفرت عن إصابة سكان في كراسنوهوريفكا وزيلان وبتيشني، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للضحايا الناجمة عن الهجمات الروسية في منطقة دونيتسك لا يشمل المدن الأخرى مثل ماريوبول وفولنوفاخا.