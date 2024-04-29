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الإثنين 29 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ثقافة

تدشين برنامج "شارل بيرو نظرة معاصرة" بمؤسسة مجراية

المسرحي والفنان حسن
المسرحي والفنان "حسن الجريتلي"
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أعلنت مؤسسة مجراية عن تدشين برنامج "شارل بيرو نظرة معاصرة"، والذي تقدمه بالتعاون مع المعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة، بندوة للمخرج المسرحي والفنان "حسن الجريتلي" مؤسس فرقة الورشة المسرحية، والفنان "ناجي شحاتة" والفنانة "ميرفت الجسري" وذلك في السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 10 مايو المُقبل بمقر المؤسسة بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا. 

برنامج "شارل بيرو نظرة معاصرة" برنامج مقدم للأطفال من سن 9 إلى 13 عام لتحليل قصص الكاتب الفرنسي "شارل بيرو" والقيام من خلال ورشتي عمل في التحليل الدرامي لبعض قصص بيرو والتدريب الصوتي والحكي بغرض إنتاج عرضًا مسرحيًا للعرائس بنظرة معاصرة مستوحى من أعمال الكاتب الفرنسي. 

شارل بيرو هو كاتب فرنسي شهير من القرن السابع عشر، ويُعتبر بيرو واحدًا من رواد أدب الأطفال، حيث قام بتسجيل العديد من الحكايات الشعبية الفرنسية الشهيرة مثل "سندريلا" و"الأمير الضفدع" و"القطة في الحذاء" و"النائمة الصغيرة"، تأثرت ثقافة الأدب العالمي بشكل كبير بأعماله، وتظل قصصه محبوبة ومشهورة حتى اليوم.

يذكر أن مؤسسة مجراية مؤسسة ثقافية تقع بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا تقدم خدماتها للأطفال والشباب عن طريق التدريبات الفنية في المسرح والسينما والرسم وتنظم معرضا للكتاب بشكل سنوي بالاضافة للعروض الفنية للسينما والمسرح.

مؤسسة مجراية شارل بيرو نظرة معاصرة المعهد الثقافي الفرنسي حسن الجريتلي مدينة ملوي