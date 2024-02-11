الفلبينيون يحتفلون بالسنة القمرية الجديدة في الحي الصيني بالعاصمة مانيلا

توافد الفلبينيون إلى منطقة بينوند المعروفة بـ"الحي الصيني" في العاصمة الفلبينية مانيل؛ للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة والانتقال إلى عام "التنين المقدس".

وذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية أمس السبت، أن العروض الفنية التي قدمها آكلو النار والراقصون بملابس على هيئة تنين حول المنطقة طوال اليوم زادت من الأجواء الاحتفالية، بينما توافد بعض الزوار على البائعين المتجولين الذين يبيعون التمائم والمجوهرات الجالبة للحظ.

وبجانب مشاهدة العروض الفنية والتسوق والاستمتاع بالمأكولات الشهية، توجه الفلبينيون المحتفلون مع الصينيين إلى المعابد للصلاة وإشعال البخور لدرء الحظ السيء.