اجتياح رفح| نزوح المدنيين في غزة بعد عملية "كرم أبو سالم".. شاهد

الإثنين 06/مايو/2024 - 05:26 م

بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت شرق مدينة رفح، ودعوة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري".

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مشاهد مباشرة لعملية نزوح جديدة للمدنيين في غزة بعد عملية معبر كرم أبو سالم.

وقالت الإعلامية داليا أبو عميرة، إن المشاهد أظهرت لقطات لأطفال فلسطينيين أعياهم طول عمليات النزوح في قطاع غزة، بالإضافة إلى حافلات صغيرة تحمل نازحين فلسطينيين يذهبون إلى مدينة المواصي ويحملون على عرباتهم ما يمكن أن يؤازرهم في هذه العملية المتواصلة منذ 7 أشهر.

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد لعملية نزوح جديدة للمدنيين في غزة بعد عملية معبر كرم أبو سالم

وأضافت "أبو عميرة"، أن الفلسطينيين النازحين حملوا ما يمكن أن يساعدهم على البقاء داخل مخيماتهم بشكل فيه القليل من الإنسانية، بعد انعدام الإنسانية التي حوصروا بها طوال 7 أشهر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت وكالة رويترز للأنباء، أنّ مسؤولًا إسرائيليًا أكّد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث مع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم بشأن رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

كما جددت الخارجية الفرنسية، معارضتها الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت الخارجية الفرنسية: "نجدد معارضتنا الشديدة للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية التي تؤوي أكثر من 1.3 مليون شخص".

كما حذر البرلمان العربى، من بدء كيان الاحتلال التمهيد لاجتياح مدينة رفح وارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق مليون ونصف المليون فلسطيني، محملًا كيان الاحتلال المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث، وعرقلة مسيرة المفاوضات لإنهاء العدوان.

ودعا البرلمان العربي، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لمنعه من إرتكاب مزيد من المجازر والجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبته على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، محذرًا من الصمت المخزي الذي يشجع قادة كيان الاحتلال بالاستمرار في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

