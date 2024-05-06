حدائق ومتنزهات أسوان والجزر النيلية تستقبل المواطنين في أعياد الربيع

استقبلت الحدائق والمتنزهات والجزر النيلية المواطنين خلال احتفالاتهم بأعياد الربيع وشم النسيم حيث استعدت هذه المواقع لاستقبال أهالى المحافظة، وأيضًا الأفواج السياحية ، وقد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنفيذ هذه الإجراءات التى جاءت إستكمالاً لرفع درجة الاستعداد بها لتكون فى أبهى صورها، وإتاحة الفرصة الكاملة للاستمتاع بهذه المناسبة وسط الطقس المعتدل والطبيعة الخلابة لعروس المشاتى .

وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى تكثيف أعمال النظافة أولاً بأول بالمتنزهات ، والحدائق العامة ، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة مع نظافة الشوارع والميادين ، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المروري بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، بالإضافة إلى متابعة حركة المركبات وخطوط السير .

موجهاً بأن يتكامل مع ذلك قيام الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة ، فضلاً عن فتح خطوط التواصل بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها .

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بضرورة الالتزام بعدم السباحة فى المناطق الخطرة بمياه النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار ، وخاصة بعد تعرض الطفل كريم عبد الله عباس 13 سنة للغرق بمجرى نهر النيل أسفل كوبرى أسوان الملجم ، معرباً عن خالص تعازيه لأسرة الطفل كريم ، وهو الذى يتطلب معه تكثيف الوعي لدى الأسرة بمنع أبنائهم من السباحة فى هذه الأماكن ، فضلاً عن قيام المسئولين بالمسطحات المائية بتكثيف جهود متابعة حركة المراكب النيلية ، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين للحفاظ على السلامة العامة .

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