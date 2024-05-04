إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة بطلقات نارية في مشاجرة بإدفو

أصيب 9 أشخاص، بطلقات نارية وخرطوش إثر مشاجرة بالأسلحة النارية وقعت مساء اليوم، السبت، بمدينة إدفو، لخلافات بين طرفين من عائلة واحدة.

تلقى اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، بوقوع مشاجرة فى منطقة الفخرانية بمدينة إدفو، لخلافات بين طرفين من عائلة واحدة، واستخدم فيها الأسلحة النارية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 9 أشخاص، وهم: عبد السلام خالد أحمد، 18 سنة، مصاب بطلق نارى أدى إلى انفجار بمقلة العين اليمنى وتم نقله إلى مستشفى الرمد بأسوان، رجب محمود موسى، 47 سنة، مصاب بطلق نارى أدى إلى انفجار بمقلة العين اليمنى، وتم نقله إلى مستشفى الرمد بأسوان.

وأصيب أيضاً: مصطفى صلاح عبد السلام، 14 سنة، طلق نارى بالكتف الأيمن، عبد السلام موسى أحمد، 18 سنة، طلقات خرطوش متفرقة بالجسم، صلاح عبد السلام موسى، 48 سنة، طلقات خرطوش متفرقة بالجسم، مصطفى عبد السلام موسى، 58 سنة، طلق نارى بالساق الأيسر، سيد محمود موسى، 40 سنة، طلقات خرطوش متفرقة بالجسم، شوقى أحمد موسى، 58 سنة، طلقات خرطوش متفرقة بالجسم، إبراهيم محمود موسى، 28 سنة، طلقات خرطوش متفرقة بالجسم، تم نقلهم إلى مستشفى النيل بمدينة إدفو.