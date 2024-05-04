محافظ أسوان يهنئ البابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة

بعث اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برقيات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأيضاً البطريرك إبراهيم إسحق سدراك بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد.

كما قدم المحافظ التهنئة للأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، والقمص أنطونيوس ذكرى راعى الكنيسة الكاثوليكية بأسوان، بجانب تهنئته لرعاة الكنيسة الإنجيلية بأسوان .

وبعث محافظ أسوان أيضاً برقية تهنئة للسير البروفيسور الدكتور مجدى يعقوب مؤسس مركز مجدى يعقوب بأسوان لجراحات وأبحاث القلب بأسوان ، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمحافظين .

وأكد اللواء أشرف عطية على روح المحبة التى تجمع المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية، وأن وحدة وتماسك الشعب المصرى هى الضمان الوحيد لعبور التحديات الحالية، وهو الذى يشدد عليه دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل المناسبات ليعطى رسالة للعالم بأن مصر هى رمز المحبة والحياة ، فمظاهر الود والتآخى خلال الأعياد تمثل ملحمة لروح المشاركة الوطنية بين نسيج الأمة الواحدة ، فكلنا مصريين مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة .

وأعرب المحافظ، عن أمنياته بأن يكون عيداً سعيداً على الجميع، وأن يحفظ مصر ويرعى شعبها ويقى جميع شعوب العالم من كل مكروه وسوء ، وأن يسود مصرنا الغالية الخير والرخاء والسلام ، وأن تحيا مصر دائماً بأبنائها وشعبها عظيمة ومستقرة ومتقدمة أمد الدهر .