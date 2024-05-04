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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالشبكة الوطنية للطوارئ.. أسوان ترفع درجة الاستعداد لأعياد القيامة واحتفالات شم النسيم

استعدادات محافظة
استعدادات محافظة أسوان لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم
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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان تكليفاته برفع درجة الاستعداد بجميع مديريات الخدمات والمحليات وأجهزة المحافظة المختلفة لإستقبال أعياد القيامة المجيد، وشم النسيم.

ووجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس، مع رفع كفاءة المتنزهات، والحدائق العامة، وتشكيل حملات مكثفة من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية للمتابعة المستمرة ونظافة الشوارع والميادين أولا بأول، بالإضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف والطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة لضمان السيولة المرورية المطلوبة، فضلا عن متابعة حركة المركبات وخطوط السير، والتنسيق أيضا مع الحماية المدنية لإتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة المواقف الطارئة، علاوة على التنسيق بين الأجهزة التموينية لتوفير كافة السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من خلال المنافذ الموجودة بالمحافظة .

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة التأكد من صلاحية ومراجعة سلامة المراكب النيلية، وتمام ترخيصها، ومراقبة المراسى الخاصة بالعائمات المخصصة لنقل المواطنين.

موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ومنع كل أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال فترة الإجازة، علاوة على المتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات والمراكز والمدن والأحياء لتلقى أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها.

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