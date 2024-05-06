الفنان مدحت سعودى: الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وله استخدامات رائعة في مجال الفن

قال الفنان مدحت سعودى، إنه لا يشعر بالقلق اتجاه الذكاء الاصطناعى الذى اقتحم مجال الفن التشكيلى، موضحًا ان شأنه شأن جميع التكنولوجى الموجودة فى أجهزة الكمبيوتر، والفنان هو من يملك أدواته، وهناك من يحترم فنه فيقدم فكرة حقيقية، وهناك من يقدم تصميما معدلا ويكتب عليه توقيعه، فهى مسألة مبدأ فنان.

وأضاف "سعودى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه يتعامل مع الذكاء الاصطناعى كأداة مساعدة لها استخدامات كثيرة ورائعة فى مجال الفن، مؤكدًا انه له سلبياته وإيجابياته، فالتكنولوجيا لا تستطيع أن تلغى إحساس الفنان وروحه ولمسته الفنية".

الفنان التشكيلى مدحت سعودى، له العديد من المعارض الفنية، منها مشاركته بالمعارض الجماعية، صالون أتيليه الإسكندرية عامى ١٩٩٦ وعام ١٩٩٧، وصالون محمد ناجي، المعرض القومى للفنون التشكيلية عام ١٩٩٩.

كما قدم الفنان مدحت سعودى العديد من المعارض الخاصة الفردية ومن بينها معرض "فن الخردة" ٢٠١٦، معرض "شخصية" بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومعرض "نبض الحوار" وغيرها العديد.