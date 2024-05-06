الأربعاء.. انعقاد المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المرور

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المرور.

ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء ومدراء أجهزة المرور وممثليهم في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها: خطة عربية نموذجية استرشادية في مجال التعامل مع الدراجات الهوائية، وأخرى في مجال التوعية المرورية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما سيستعرض المؤتمر تجارب الدول الأعضاء في تنظيم حركة المرور والحد من حوادث الطرقات، واحتفالات الدول العربية بأسبوع المرور العربي.

وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.