15 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 3100 جنيه

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مؤشرات التباطؤ الاقتصادي بالأسواق الأمريكية.

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق

قال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات يوم السبت الماضي " ختام الأسبوع"، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3100 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنحو 20 دولارًا، لتسجل الأوقية مستوى 2321 دولارًا.



أسعار الذهب.. بكم عيار 21؟

وأضاف إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3543 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2657 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2067 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت بالأسواق المحلية بنسبة 0.5 %، وبقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3100 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3085 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1.5 %، وبقيمة 36 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2337 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2301 دولار.

أشار، إمبابي، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق العالمية مع ترقب الاتفاق الفلسطيني مع الكيان المحتل، والوصول إلى هدنة، لاسميا مع خروج بعض التسريبات حول تعقد المباحثات بين الجانبين، مما يعزز من تداعيات الأزمة.

ولفت، إمبابي، إلى نتائج تقرير الوظائف الأمريكية، عززت التوقعات مرة أخرى بشأن اقتراب موعد خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مع مخاوف تعرض الأقتصاد الأمريكي لحالة من الركود.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية، إضافة 175 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة مع 315 ألفًا في مارس، وهي أدنى وتيرة للزيادة في التوظيف على مدار 6 أشهر.