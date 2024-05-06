الفنان مدحت سعودى: لابد من تكاتف جميع الفنون لنقل مأساة غزة للمتلقى بشكل إيجابي

أعرب الفنان مدحت سعودى، عن استيائه الشديد لما يحدث فى غزة من موت ودمار ومجاعه، مشيرا إلى أن دور الفنان فى المجتمع هام للغاية، وخاصة فى القضايا الإنسانية كالقضية الفلسطينية، حيث نشاهد يوميا دراما إنسانية تؤثر فينا بشكل كبير.

وأضاف "سعودى" فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنه ليس بالفن التشكيلى فقط نستطيع أن نعبر عن المأساة الإنسانية التى تحدث فى غزة، بل يمكن لجميع الفنون التعبير مثل فن المسرح، الرقص المعاصر، الفيلم القصير، اى حالة بصرية تخاطب الوجدان والعقل يمكنها فعل ذلك .

وأوضح "سعودى"، أن فى مأساة غزة لابد من تكاتف جميع الفنون المنافسة لتنقل وتخاطب الانسان فى أى مكان، لأن جميع فنون الرؤية التى يصيغها للمتلقى سوف تصل أكثر بحيث يصبح هناك انتشار أكثر لوصول الفكرة بشكل ايجابى.

وفى سياق آخر تحدث الفنان مدحت سعودى عن لوحات معرضه "سمات إنسانية" الذى زين متحف محمود مختار منذ أيام، مؤكدًا انه تضمن حوالى ٤٦ عملًا فنيًا، منها ٢٠ لوحة بتقنية الاكريليك، و٢٧ لوحة أخرى رسم بخامتى الرصاص والحبر، موضحًا انه يركز على عمق السمة الإنسانية وليس الشكل الظاهرى، لأن الفنان عموما لديه شغف وقدرة على التعبير عن الأشياء بشكل أعمق.

وأوضح "سعودى" أن فكرة معرض "سمات إنسانيه" ليست وليدة اللحظة، ولكنها مستمرة فى أكثر من معرض سابق له، فمنذ مشروع تخرجه فى الجامعة وهو مهتم بفكرة ألسنة الجماد، ذلك الحوار الخفى الذى يدور بين الاشياء، مشيرا الى ان هناك أحساس خفى مميز بمكان معين، أو أداة كان يستخدمها شخص عزيز علينا، كل هذه الاشياء تُشكل روحانيات تعنى لنا الكثير.

الفنان التشكيلى مدحت سعودى، له العديد من المعارض الفنية، منها مشاركته بالمعارض الجماعية، صالون أتيليه الإسكندرية عامى ١٩٩٦ وعام ١٩٩٧، وصالون محمد ناجي، المعرض القومى للفنون التشكيلية عام ١٩٩٩.

كما قدم الفنان مدحت سعودى العديد من المعارض الخاصة الفردية ومن بينها معرض "فن الخردة" ٢٠١٦، معرض "شخصية" بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، ومعرض "نبض الحوار" وغيرها العديد.