ملابس جديدة وحلوى.. حي الدقي يشارك أهالي روضة السودان احتفالات شم النسيم

واصل حي الدقي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، تقديم خدماته الاجتماعية لقاطني منطقة روضة السودان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة وشركاء التنمية في تحقيق طفرة شاملة لحياة المواطنين في الإسكان بديل العشوائيات.

وشهدت فعاليات اليوم تحت إشراف اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، تقديم ملابس جديدة لمختلف الأعمار ومأكولات وحلوى للأطفال؛ لتتكامل الخدمات المقدمة لمواطني روضة السودان وتحقيق التواصل الدائم معهم، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين من أهالي الدقي.

يُذكر أن حي الدقي نظم مؤخرًا بالتعاون مع أحد المستشفيات وعدد من المراكز الطبية نطاق الحي قافلة طبية بمنطقة روضة السودان؛ لتقديم خدمات الكشف والتشخيص والعلاج بالمجان للأهالي.

وقدمت القافلة من خلال عياداتها الميدانية توعية صحية للأهالي، وخدمات طبية في تخصصات (العظام، والأطفال، والباطنة، والرمد، والأسنان)، كما نظمت مسابقات وألعاب للأطفال لإكسابهم المعارف الصحية بطريقة غير مباشرة، وذلك تحت إشراف اللواء الدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

