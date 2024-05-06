آلاف المصريين يواصلون احتفالات شم النسيم بالهواء الطلق والمساحات الخضراء.. صور

تتجمع الأسر المصرية وتملأ الحدائق والمتنزهات، مفترشين الأرض وسط الهواء الطلق والمساحات الخضراء، لقضاء أوقاتًا أسرية ممتعة في احتفالات شم النسيم، وقد تصدرت أكلات الفسيخ والرنجة، احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم والربيع، اليوم الاثنين، في حدائق القاهرة والجيزة.

ورصدت عدسة "البوابة نيوز" افتراش الاهالي المساحات الخضراء بالحدائق وتناول اكلات الفسيخ والرنجة، وسط حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على أطفالهم خلال انشغالهم باللعب بالكرة والدرجات والتقاط صور السيلفي.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، كثفت الانتشار الأمني على مستوى الجمهورية تزامنا مع احتفالات شم النسيم، ورفعت أجهزة الأمن بمختلف مديريات الأمن، استعداداتها لتأمين احتفالات المواطنين، وتكثيف التواجد الأمني بمحيط المتنزهات، والحدائق العامة، ودور السينما، وكورنيش النيل.

ويشن رجال الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، حملات موسعة؛ لتحقيق الرقابة على الأسواق، ومتابعة محالّ بيع المأكولات، خاصة التي تلقي رواجا خلال موسم شم النسيم؛ وذلك بمشاركة مفتشي الأغذية، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط عشرات الأطنان من الأسماك المدخنة والمملحة الفاسدة، قبل ترويجها بالأسواق بمناسبة الاحتفال بشم النسيم.

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