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الإثنين 06 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

توافد المواطنين على شواطئ بورسعيد للاحتفال بأعياد الربيع.. صور

المواطنين على شاطئ
المواطنين على شاطئ بورسعيد
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توافد أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى، على الشواطئ، اليوم الاثنين، للاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم".

وقضى المواطنون أوقاتهم على شواطئ بورسعيد ما بين السباحة والاستماع بنسيم البحر وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، وحضور حفلات على أنغام السمسمية بمشاركة فرق الفنون الشعبية، والتقاط الصور التذكارية.

وتفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشاطئ وقدم التهاني القلبية للمواطنين بأعياد الربيع، كما استمع  لآرائهم حول الخدمات المقدمة على شاطئ بورسعيد، مؤكدا أن المحافظة تحرص على إسعاد المواطنين خلال أعياد الربيع.

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