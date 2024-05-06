افتتاح برج إيفل للجمهور والمسلمون يدخلون بعلبك عقب الصلح أبرز أحداث 5 مايو

يمر علينا اليوم الإثنين الموافق 6 شهر مايو، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية، ومن أبرزها:

في عام 604 - شوتوكو تايشي يضع «دستور الفقرات السبع عشرة».

في عام 636 - المسلمون يدخلون مدينة بعلبك بعد عقد الصلح بين أهلها وقادة المسلمين أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد.

عام 1590 - تويوتومي هيده-يوشي يحاصر «قلعة أوداوارا».

عام 1794 - الزعيم الزنجي فرانسوا دومنيك توساني لوتير فور يقود العبيد في هايتي للثورة ضد الحكم الفرنسي.

1889 - افتتاح برج إيفل للجمهور.

1910 - جورج الخامس يتولى الحكم في المملكة المتحدة بعد وفاة والده الملك إدوارد السابع.

عام 1913 - بداية جلاء قوات الدولة العثمانية من الأحساء، ودخول مدينة الهفوف تحت حكم ملك السعودية عبد العزيز آل سعود.

عام 1916 - جمال باشا يعدم 21 من الوطنيين الشوام المطالبين بالاستقلال أو الإصلاح وذلك في ساحة البرج في بيروت وساحة المرجة في دمشق.

عام 1936 - فاروق الأول يعود إلى مصر قادمًا من إنجلترا بعد أن أصبح ملكًا عليها.

عام 1937 - المنطاد الألماني «هيندينبيرغ» ينفجر في الجو قبيل هبوطه في نيويورك.

1941 - جوزيف ستالين ينصب نفسه رئيسًا للوزراء في الاتحاد السوفيتي ليجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء في ظل الحرب العالمية الثانية التي اضطر الاتحاد السوفيتي إلى خوضها بعد اتجاه القوات ألمانيا النازية إلى الحدود السوفييتية.

عام 1946 - جلاء الاتحاد السوفيتي عن إيران.

1957 - الانتهاء من أعمال أول مفاعل نووي في توكايمورا في اليابان.

1976 -

توحيد القوات المسلحة في إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة واحدة وذلك تحت اسم القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

زلزال يضرب شمال إيطاليا يودي بحياة 9200 نسمة.

عام 1994 - تدشين نفق المانش المائي الذي يربط المملكة المتحدة بفرنسا.

2004 - الحكم على 4 ممرضات بلغاريات ودكتور فلسطيني بالإعدام رميًا بالرصاص في ليبيا لاتهامهم في التسبب بإصابة 400 طفل ليبي بمرض الإيدز.

2007 - نيكولا ساركوزي يفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية على منافسته سيغولين رويال، ويخلف بذلك جاك شيراك في رئاسة الجمهورية الفرنسية.

2010 -إجراء الانتخابات في المملكة المتحدة في انتخابات يعتقد أنها من أكثر الانتخابات تنافسًا منذ عام 1992، حيث أن المنافسة محتدمة فيها بين حزب العمال الحاكم بزعامة رئيس الوزراء جوردون براون وحزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة نيك كليغ.

القائم بأعمال الرئيس النيجيري غودلاك جوناثان يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد خلفًا للرئيس عمر يارادوا الذي توفي قبل ليلة.

2012 - انتخاب فرانسوا أولاند رئيسًا لفرنسا بعد تغلبه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته نيكولا ساركوزي بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

2015 - التونسي شكري المبخوت يفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته «الطلياني».



2019 - الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد حوالي 4 أيَّطامٍ من القصف الصاروخي المُتبادل الذي أدَّى إلى مقتل حوالي 31 شخصًا وجرح قُرابة 290 آخرين.

2023 - إقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكًا للمملكة المتحدة.



المواليد :

يصادف هذا اليوم ميلاد العديد من الشخصيات البارزة ومنهم:

في عام 1574 ولد إينوسنت العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

وفي عام 1758 - ماكسميليان روبسبير، محامي فرنسي.

وفي عام 1856 - سيغموند فرويد، عالم نمساوي في علم النفس.

وفي عام 1871 - فيكتور غرينيار، عالم كيمياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912.

1895 - رودلف فالنتينو، ممثل إيطالي.

1904 هاري مارتنسون، أديب سويدي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1974.

1918 - زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس لدولة الإمارات العربية المتحدة.

1929 - بول لاوتربر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2003.

1931 - ماجدة، ممثلة مصرية.

1937 - روبن كارتر، ملاكم أمريكي.

1950 - إبراهيم يسري، ممثل مصري.

1953 -توني بلير، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1961 - جورج كلوني، ممثل أمريكي.

1980 - ريكاردو أوليفيرا، لاعب كرة قدم برازيلي.

1982 - دلشود نزاروف، رامي مطرقة طاجكستاني.



1985 - عبد الله الخضر، ممثل كويتي.

1986 -مايتر غيمس، مغني راب فرنسي من أصل كونغولي.

مروان دا كوستا، لاعب كرة قدم مغربي.

1989 - دومينيكا سيبولكوفا، لاعبة كرة مضرب سلوفاكية.

1992 - بيون بايك هيون، مغني بوب وممثل كوري جنوبي.



وفيات

وصادف هذا اليوم وفاة العديد من الشخصيات منها :

وفاة - معاوية بن أبي سفيان، أول الخلفاء الأمويين عام 680.

عام 1164 - محمد بن الحسين الزاغولي، فقيه ومحدث ومفسر ولغوي خراساني.

1727 - كاثرين الأولى، إمبراطورة روسيا السادسة.

1859 - ألكسندر فون هومبولت، مستكشف ألماني.

1862 - هنري ديفد ثورو، مؤلف أمريكي.

1902 - بريت هارت، كاتب وشاعر أمريكي.

1910 - إدوارد السابع، ملك المملكة المتحدة.

1919 - ليمان فرانك بوم، كاتب أمريكي.

1933 - لي تسينون، طبيب ومُعمِّر صيني.

1949 - موريس ماترلينك، كاتب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1911.

1990 - روحية خالد، ممثلة مصرية.

1996 - محمد الشرقاوي، ممثل مصري.

2002 صالح سليم، لاعب كرة قدم وممثل مصري.