أفادت قناة "القاهرة الاخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن الدفاع المدني في شمال غزة أعلن عن قصف إسرائيلي مكثف يستهدف مستشفى العودة في منطقة تل الزعتر بجباليا.

وأعلنت مصادر صحفية، استشهاد 20 فلسطينياً جراء تدمير الاحتلال مربعاً سكنياً في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 226 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية على غزة، مرتكبًا آلاف المجازر ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، ناهيك عن حرب التجويع التي استخدمها كسلاح لا يقل بشاعةً عن قنابله القاتلة، من خلال إغلاقه للمعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما أدى إلى ارتقاء عشرات السهداء نتيجة الجوع والجفاف الشديد.