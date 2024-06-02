تفاصيل مفاوضات الأهلي لإنهاء صفقة المهاجم السوبر

أصبح المهاجم البوركيني محمد كوناتي لاعب نادي أخمات جروزني الروسي الهدف الأول للنادي الأهلي لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر بمهاجم سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واستقر الأهلي على إنهاء عقد المهاجم الفرنسي أنتوني موديست بنهاية الموسم الحالي في ظل خروجه من حسابات مارسيل كولر والذي طلب عدم تفعيل عقد اللاعب في الموسم الثاني وتم الدخول في مفاوضات مع محمد كوناتي.

وعرضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي المهاجم البوركيني محمد كوناتي، على المدير الفني السويسري مارسيل كولر الذي رحب بضم اللاعب لتدعيم خط الهجوم لما يتمتع به من إمكانيات قوية يستطيع قيادة هجوم الفريق الأحمر في السنوات المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن البوركيني محمد كوناتي هو الأقرب لتدعيم هجوم الفريق في “الميركاتو الصيفي" بعد موافقة مارسيل .

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي كلفت أمير توفيق مدير التعاقدات بالتفاوض مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع ناديه الحالي أخمات جروزني الروسي وسيكون “حر” في نهاية يونيو الجاري.

واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن محمد كوناتي سيتواجد في القاهرة ضمن قائمة منتخب بوركينا فاسو التي تستعد لمواجهة مصر في تصفيات كاس العالم 2026.