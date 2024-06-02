مصرع 47 شخصا جراء الفيضانات والحر الشديد في سريلانكا والهند وتحذير "أزرق" في الصين من أمطار غزيرة

لقي 47 شخصا مصرعهم في سريلانكا والصين جراء الفيضانات والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة، وارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق بالبلدين.

فيما جددت الصين إنذارًا بـ"اللون الأزرق" لمواجهة عواصف مطيرة من المتوقع أن تجتاح المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية من البلاد.

فمن جانبها، أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في سريلانكا مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في مختلف أنحاء البلاد، موضحة أن 5 أشخاص غرقوا قرب العاصمة كولومبو، فيما لقي 9 أشخاص مصرعهم بسبب سقوط أشجار، ودُفن آخرون أحياء جراء وقوع انزلاقات طينية، فيما حولت السلطات مسار الرحلات الجوية القادمة للمطار الرئيسي بالعاصمة كولومبو "مطار باندارانيك الدولي" إلى مطارات صغيرة أخرى، وتوقفت حركة السير في عدد من الطرق السريعة بسبب الفيضانات.

كما أمرت السلطات في سريلانكا باستمرار إغلاق كافة المدارس غدا /الاثنين/ بعد العطلة الأسبوعية؛ نظرًا لتوقعات باستمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والرياح الشديدة.

أما في الهند، فلقي ما لا يقل عن 33 موظفا انتخابيا مصرعهم نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في اليوم الأخير من الانتخابات الوطنية في ولاية "أتر برديش" شمالي البلاد، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه جزء كبير من الهند سلسلة من موجات الحر الاستثنائية.

وقال كبير مسئولي الانتخابات في ولاية "أتر برديش" نافديب رينوا "سيتم دفع تعويض مالي يقدر بـ5ر1 مليون روبية (18 ألف دولار) لأسر المتوفين".

وكانت موجة الطقس الحار قد بدأت في شمال غرب ووسط الهند منذ أسابيع، حيث لجأ العديد من السكان لعدم الخروج في ساعات الصباح والذروة لتجنب ضربات الشمس.. ومن جهتها، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية، في وقت سابق، أن الحرارة القياسية المسجلة بنيودلهي قد تكون ناجمة عن خلل بجهاز القياس المعتمد، موضحة أن محطة الرصد في "مونغيشبور" كانت قد سجلت يوم الأربعاء الماضي درجة حرارة قدرها 9ر52 درجة مئوية خلافًا لمحطات أخرى.

وفي الصين، أوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم، أن هناك مناطق بمقاطعتي "قوانجشي - تايوان" ستشهد أمطارًا يصل منسوبها إلى 130 ملم، فيما من المتوقع أن تواجه بعض الأماكن في هذه المناطق هطولا بمنسوب يتجاوز 60 ملم في الساعة.

ووجه المركز، الحكومات المحلية باتخاذ التدابير المناسبة للاستعداد للعواصف المطيرة، محذرَا من مخاطر الكوارث الجيولوجية الناجمة عن الأمطار بمقاطعات "قويتشو، قوانجشي، قوانجدونج".