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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

وحش جهنم|موجة حارة شديدة وشتاء قارس.. تفاصيل تغيرات الطقس.. شاهد

ظاهرة وحش جهنم
ظاهرة وحش جهنم
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أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، استمرار الموجة الحارة التي تشهدها مصر حالياً، نتيجة تجمع مجموعة من الظواهر الطبيعية.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك اضطراباً في درجات الحرارة مصحوباً بظاهرة تُعرف باسم "وحش جهنم"، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وأضاف الدكتور تحسين شعلة، أنه من المتوقع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن فصل الصيف سيبدأ في 20 يونيو 2024، وسينتهي في 24 سبتمبر 2024، متوقعاً شتاءً قارس البرودة مع أمطار غزيرة.

كما أضاف أن ظاهرة "النينيا" بدأت في 22 مايو 2024، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الخريف.

 

الارتفاع في درجات الحرارة الموجة الحارة وحش جهنم 40 درجة مئوية موجة شديدة الحرارة