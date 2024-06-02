وحش جهنم|موجة حارة شديدة وشتاء قارس.. تفاصيل تغيرات الطقس.. شاهد

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، استمرار الموجة الحارة التي تشهدها مصر حالياً، نتيجة تجمع مجموعة من الظواهر الطبيعية.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن هناك اضطراباً في درجات الحرارة مصحوباً بظاهرة تُعرف باسم "وحش جهنم"، حيث تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

وأضاف الدكتور تحسين شعلة، أنه من المتوقع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن فصل الصيف سيبدأ في 20 يونيو 2024، وسينتهي في 24 سبتمبر 2024، متوقعاً شتاءً قارس البرودة مع أمطار غزيرة.

كما أضاف أن ظاهرة "النينيا" بدأت في 22 مايو 2024، ومن المتوقع أن تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الخريف.