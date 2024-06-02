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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف المرورى بمركز نجع حمادى

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا مع القيادات التنفيذية
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فى استجابة سريعة لأهالي قرية القناوية بمركز نجع حمادى والذين يلتمسون طلب توفير سيارة أجرة تمر الى داخل القرية وذلك تخفيفًا عليهم للوصول الى وسط القرية، وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بتوفير سيارة تقوم بتوصيل أهالي القرية الى الداخل وجاء ذلك بحضور العقيد هاني مرسي وكيل مرور قنا، ومحمد حسن عطاالله مدير مواقف المحافظة وأشرف أنور رئيس مركز ومدينة نجع حمادي .

ووجه محافظ قنا  بتكثيف الجهود لضمان الانسياب المرورى المستمر ومنع الازدحام وتسهيل حركة نقل المواطنين من المدينة الى المراكز والقرى المختلفة ومنع التزاحم في أوقات الذروة والتأكيد على تطبيق تعريفة الأجرة دون أى محاولات لاستغلال المواطنين والتفاعل مع الشكاوى والتعامل الفوري معها على أن يجرى تطبيق القانون بقوة وحسم على المخالفين دون محاباة أو مجاملة وذلك بالتنسيق ما بين كافة الجهات المعنية.

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