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الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

الحوار الوطني يناقش المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة .. شاهد

الحوار الوطني
الحوار الوطني
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 واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارتي التعليم والبحث العلمي.

وأكد  أن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة يأتي في ضوء سعي الدولة المصرية للنهوض بمجال التعليم بصفة عامة في إطار استكمال مسيرة التطوير التي انطلقت منذ عام 2017 بتطوير المرحلة الابتدائية.

وأشار مدبولي، إلى أن مقترح التطوير يستهدف الاستفادة من مناهج النيل المصرية، كما أنه يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلًا من الفرصة الواحدة ، وإتاحة مناهج مواكبة للعصر والتطورات من حولنا.

الحوار الوطني الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء البحث العلمي التعليم والبحث العلمى