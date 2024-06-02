الحوار الوطني يناقش المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة .. شاهد

واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، مناقشة المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي وزارتي التعليم والبحث العلمي.

وأكد أن تطوير هذه المرحلة التعليمية المهمة يأتي في ضوء سعي الدولة المصرية للنهوض بمجال التعليم بصفة عامة في إطار استكمال مسيرة التطوير التي انطلقت منذ عام 2017 بتطوير المرحلة الابتدائية.

وأشار مدبولي، إلى أن مقترح التطوير يستهدف الاستفادة من مناهج النيل المصرية، كما أنه يتيح تعدد فرص الاختبارات للطلاب بدلًا من الفرصة الواحدة ، وإتاحة مناهج مواكبة للعصر والتطورات من حولنا.