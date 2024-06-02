فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة ميركافا بمحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بغزة

أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الأحد، استهداف دبابة ميركافا بمحيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ قليل، أعلنت فصائل فلسطينية، قصفها مقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إن هجمات حزب الله اللبناني على المستوطنات الشمالية تتزايد والصواريخ تزداد ثقلا.وصباح اليوم، أعلن حزب الله اللبناني، تنفيذ هجوما جويا بمسيرات انقضاضية على مقر كتيبة ‏الجمع الحربي في ثكنة يردن بالجولان المحتل.

وتابع حزب الله، في تصريحات له، أنه جرى استهداف رادار القبة الحديدية في ثكنة يردن الإسرائيلية وأصبنا الأهداف بدقة وأوقعنا الضباط والجنود بين قتيل وجريح.

يتواصل القصف المتبادل بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الفاصلة بينهما، متسبباً في إلحاق أضرار بالبنية التحتية العسكرية للجانبين.