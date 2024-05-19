تجديد حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم 6 كيلو حشيش وإستروكس بالشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الأحد، حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات ، حيث ضبط بحوزتهما 6 كيلو حشيش وإستروكس قبل ترويجها بنطاق قسم شرطة الشروق.

تعود تفاصيل الواقعة نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (عاطل ، سائق "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق.. وبحوزتهما (كيلو جرام من مخدر الحشيش).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عاطل).. وبحوزته (5 كيلو جرام من مخدر الإستروكس – كمية لمخدر الهيروين ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.