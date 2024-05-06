محمد أبو الغار يشيد بـ مونودراما فريدة وصناعها

ودعت بطلة مونودراما فريدة الفنانة عايدة فهمي، جمهور مسرح الطليعة، مساء أمس الأحد، بقاعة زكي طليمات بمقر مسرح الطليعة بمنطقة العتبة، التي شهدت حضور جماهيري على رأسهم الدكتور محمد أبو الغار، السياسي المصري وأستاذ طب النساء بجامعة القاهرة، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، والدكتور سيد خاطر، والفنانة لبنى الشيخ، وآخرون.

رأي أبو الغار في مسرحية فريدة

وكتب الدكتور محمد أبو الغار على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المسرحية الرائعة «فريدة» مدتها ساعة علي مسرح الطليعة، لقد قضيت وقتا ممتعا في المونودراما، وهي مسرحية لها بطل واحد يلعب دوره وحيدا علي المسرح، وفقط بمساعدات ضوئية وصوتية، ويتطلب هذا النوع من الدراما براعة وتألق من البطل الذي يلعب وحده لمدة ساعة، وقد أدت هذا الدور باقتدار الممثلة المبدعة عايدة فهمي، وبالطبع يستلزم هذا العمل ديكورا، وإضاءة خاصة وقبل كل شيء نص يسمح بأداء العمل منفردا بدون أن يشعر المتفرج بالملل.

وتابع السياسي محمد أبو الغار، أن فريدة من كتابة المخرج عن قصة للمبدع والملهم العظيم تشيكوف، وكان تمصير النص رائعا، والحكاية هي حكاية الزمن مع الإنسان، ممثلة شهيرة كبرت في العمر وانحسرت عنها الأضواء وعاشت حياة زوجية تعيسة تذهب إلى المسرح لتشاهد بروفة مسرحية وتختفي في الكواليس وتصعد علي خشبة المسرح بعد أن غادر الجميع لتحكي حكاية الزمن واختفاء الأصدقاء والأحباء بعد أن كان المعجبين يتهافتون للقائها.

وواصل، قضيت ساعة من المتعة مع روعة أفكار تشيكوف وإبداع ممثلة عظيمة، شكرا للمخرج أكرم مصطفي، والمخرج المشرف علي مسرح الطليعة عادل حسان، وشكرا للصديقة د. إيمان عز الدين التي شاركتني المشاهدة، ونظرا لأن المسرح محاصر منذ سنوات بسوق العتبة، فأحسن طريقة للوصول إما مترو محطة العتبة او النزول في ميدان الأوبرا والمشي ١٠ دقائق، فالعرض يبدأ بالضبط الساعة ٩ مساء، ومنذ كنت تلميذا في القصر العيني وأنا أحب هذا المسرح وايامنا كنا نعمل اشتراك للطلبة في المسرح ثمنه ٢ جنيه ونشتري تذكرة بالكارتيه بملغ ٥ قروش وهي الضريبة، كانت أيام!

«فريدة» مسرحية من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح، والعرض عن أغنية البجعة لأنطون تشيكوف، والذي تدور أحداثه حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

مونودراما «فريدة» من بطولة الفنانة عايدة فهمي، ديكور وتصميم إضاءة عمرو عبد الله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، مخرج منفذ كريم البسطي، والعرض كتابة وإخراج أكرم مصطفى.