القوة الضاربة تقود هجوم بيراميدز أمام فيوتشر في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين

خط الهجوم: مصطفى فتحي - فخري لاكاي وفيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد سامي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - عمر رمضان - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة بينما يمتلك فيوتشر 26 نقطة في المركز الثاني عشر.