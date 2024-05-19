تعليم الفيوم يحصد 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى المسابقة الثقافية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في المسابقة الثقافية المشتركة الخامسة للعام الدراسي 2024/2023م، للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين والأخصائيين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية : الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والتعليم الفني.

وحققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، كما يلي

أولا : المعلمون

فازت هالة قرني محمد عبدالرحمن - مدرسة عبد التواب عبد الحميد صالح - إدارة سنورس التعليمية ، مركز أول جمهورية (جائزة مالية قيمتها 4000 جنية)

ثانيا : المرحلة الابتدائية

فازت التلميذة جودى محمود أحمد - إدارة أبشواي التعليمية ، مركز أول جمهورية (جائزة مالية قيمتها 2500 جنية )

ثالثا : الثانوي العام

فازت الطالبة ألاء أشرف على عبدالحليم على - الصف الأول الثانوي العام - مدرسة جامعة عين شمس الثانوية للبنات - إدارة غرب الفيوم التعليمية، مركز سادس جمهورية (جائزة مالية قيمتها 1000 جنية )

رابعا : الثانوي الفني

فاز الطالب أحمد صفوت عبدالعال محمود - مدرسة الفيوم الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، مركز أول جمهورية، (جائزة مالية قيمتها 3500 جنية )

خامسا : أولياء الأمور

فازت ابتسام أبوالقاسم توفيق - ولى أمر الطالبة صفاء على محمد فريد - إدارة أبشواي التعليمية، مركز ثاني جمهورية (جائزة مالية قيمتها 3000 جنية )

جدير بالذكر ، بلغ عدد المتسابقين في المسابقة الثقافية على مستوى الجمهورية (١١٩٧٣٤) متسابقًا، في حين بلغ عدد الفائزين بها (83) فائزًا ، وبلغ مجموع جوائزها (129000) جنية.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين في المسابقة الثقافية.

وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على المسابقة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجية عام اللغة العربية، الأستاذ صلاح، وأحمد كابوة وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في المسابقات المحلية والدولية.

وجاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ووزارة الأوقاف المصرية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي.

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