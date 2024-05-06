كورنيش القناطر الخيرية.. تكدس ومذاق مختلف لاحتفالات شم النسيم .. صور

احتفالات شم النسيم بكورنيش القناطر الخيرية ليس لها مثيلًا على الإطلاق، فعلى الرغم من الزحام والتكدس الذي تشهده كافة المنتزهات والحدائق العامة والمساحات الخضراء في القاهرة وبقية محافظات مصر، إلا أن أجواء الاحتفال بمدينة القناطر الخيرية له مذاق فريد.

تشهد حديقة القناطر العامة والكورنيش حالة من الاحتفالات المصاحبة للأغاني والصاخبة وفقرات الشو الاستعراضية وآلاف الأسر الذين يفترشون المساحات الخضراء مع أسرهم وذويهم لقضاء أوقاتًا ممتعة وسط الهواء الطلق وتناول الفسيخ والرنجة التي تعد هي الوجبة الأساسية لهذا اليوم لدى المصريين، ويقومون بالتقاط الصور التذكارية لتوثيق اللحظات الأسرية السعيدة التي اعتادها المصريون لتفصلهم عن ضغوطات الحياة.

ورصدت عدسة "البوابة نيوز" الأجواء المصاحبة لاحتفالات شم النسيم بالقناطر الخيرية، حيث تشعر أن المدينة بأكملها في حالة احتفال وصخب، فهناك من يستأجرون المراكب النيلية ومن يرتدون قبعات المهرجانات ومن يتراقصون على الموسيقى الصاخبة، وقد تزين الأطفال بملابس العيد وافترشت النساء المساحات الخضراء ويتبادلون أطراف الحديث، في جو يحمل العيد بين طياته ويطبع في القلب ذكريات لا تنمحي بسهولة.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، كلف بتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور ، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أولاً بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل .

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة خلال عطلة عيد القيامة وشم النسيموتفعيل غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لإستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين ، تتلقي الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد والتنسيق مع المسئولين لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أمور هامة قد تحدث .

وشدد الهجان على رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والجهات الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نائب رئيس المدينة للقرى ورئيس الوحدة القروية وممثل من حماية الأراضي الزراعية ، وعدد 2 موظف من منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة آليات المنظومة وإتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين على أن تبدأ عملها فوراً ، وكذا التنسيق الكامل مع مديري الإدارات الزراعية لإعداد تقرير يومي بآخر مستجدات موقف المتغيرات بكل وحدة محلية ، وجدول " تناوب عمل " برئاسة نائب رئيس المدينة لرصد موقف المتغيرات والتعديات أولاً بأول .

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