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الأحد 11 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

«جنوب إفريقيا» يحصد برونزية كأس الأمم الإفريقية على حساب «الكونغو الديمقراطية»

مباراة جنوب أفريقيا
مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية
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حصد منتخب جنوب أفريقيا، مساء السبت، الميدالية البرونزية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، على حساب الكونغو الديمقراطية، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة التي تحتضنها كوت ديفوار.

وتغلب منتخب الأولاد على الفهود بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، بعدما الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي.

وغاب بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن منتخب جنوب أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية بسبب الإجهاد.

انتهى الشوط الأول وكذا الثاني بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو منتخبي جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية في هز الشباك، لتحسم ركلات الترجيح، هوية الفائز ببرونزية كان 2023.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا من نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا 2023، ليخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وتلقى منتخب الكونغو الديمقراطية هزيمة من كوت ديفوار بهدف للا شيء، في مباراة الدور نصف النهائي، ليتأهل كل من نيجيريا وساحل العاج إلى المباراة النهائية.

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