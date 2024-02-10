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السبت 10 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أمم أفريقيا 2023.. شوط أول سلبي بين الأولاد والكونغو الديمقراطية

مباراة جنوب أفريقيا
مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية
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سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، التي تقام حاليًا على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تقام بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، واقتربت من الانتهاء بمواجهة نيجيريا وكوت ديفوار في النهائي، الذي يقام غدًا الأحد.

انتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو منتخبي الأولاد والفهود في هز الشباك، ليتأجل تحديد صاحب الميدالية البرونزية إلى الشوط الثاني، أو ركلات الترجيح في حالة نهاية المباراة بالتعادل.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا من نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا 2023، ليخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

وتلقى منتخب الكونغو الديمقراطية هزيمة من كوت ديفوار بهدف للا شيء، في مباراة الدور نصف النهائي، ليخوض مواجهة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2023.

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