أمم أفريقيا 2023| تشكيل جنوب أفريقيا لمواجهة الكونغو الديمقراطية.. موقف بيرسي تاو

أعلن البلجيكي هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وتقام مباراة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، اليوم السبت، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، وتنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل منتخب الأولاد، غياب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كما لم يجلس على مقاعد بدلاء منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية.

وخسر منتخب جنوب أفريقيا من نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا 2023، ليخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.

تشكيل منتخب جنوب أفريقيا لمواجهة الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: سياندا كسولو - أوبري موديبا - نكوسيناتي سيبيسي - خوليسو موداو - ثابيلو مورينا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - سفيفيلو سيتول - ثيمبا زواني

وفي الهجوم: ميهلالي مايامبيلا - إيفيدنس ماكجوبا.