بيرسي تاو والأولاد ينهون أحلام الرأس الأخضر في أمم أفريقيا

تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، على حساب الرأس الأخضر بركلات الترجيح، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت على ملعب شارليس كونان باني.

وأقصى منتخب الأولاد بقيادة بيرسي تاو مهاجم الأهلي ورونوين ويليامز حارس فريق صن داونز، أحلام منتخب الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام حاليًا في كوت ديفوار.

وتغلب المنتخب الجنوب أفريقي على الرأس الأخضر بنتيجة 2-1 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتألق ويليامز خلال دقائق اللقاء الأخيرة بالتصدي لأكثر من كرة، كما تصدى لضربات الحظ الترجيحية، لبسهم في بلوغ منتخب الأولاد إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكان منتخب جنوب أفريقيا، تأهل إلى دور ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2023 على حساب المغرب، بينما بلغ منتخب الرأس الأخضر هذا الدور بعدما أقصى نظيره الموريتاني من دور الـ16.

وقدم منتخب الرأس الأخضر بطولة مميزة، بداية من تأهله على صدارة المجموعة الثانية، التي كانت تضم، مصر، غانا، وموزمبيق، ثم فاز على منتخب موريتانيا بهدف للا شئ في دور الستة عشر.

وبذلك، ضرب منتخب جنوب أفريقيا، موعدًا مع منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.