أمم أفريقيا 2023.. تشكيل الكونغو الديمقراطية لمواجهة منتخب الأولاد

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جنوب أفريقيا، في المباراة التي تجمع بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

تقام بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، حيث يحتضن ملعب فيليكس هوفويت بوانيي، مباراة الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود سيمون بانزا، هجوم الفهود أمام منتخب الأولاد، ويعاونه ثيو بونجوندا، وسيلاس كاتومبا.

وخسر منتخب الكونغو الديمقراطية من كوت ديفوار بهدف للا شيء، في مباراة الدور نصف النهائي، ليخوض مواجهة تحديد صاحب الميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا 2023.

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية لمواجهة جنوب أفريقيا

حراسة المرمى: ديميتري ياكا

خط الدفاع: براين كيفوتو - سانشيل مبيمبا - ديلان بودوكا - يورس ديتو

خط الوسط: صامويل موتوسامي - آرون تشيبولا - جرادي ديانجانا

وفي الهجوم: ثيو بونجوندا - سيمون بانزا - سيلاس كاتومبا.