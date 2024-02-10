سفير الصين لدى موسكو: زيارة بوتين متوقعة هذا العام

أعلن السفير الصيني لدى روسيا، تشانج هان هوي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المتوقع أن يزور الصين هذا العام.

وأوضح السفير، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت، أن زيارة بوتين للصين تأتي في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.

وأضاف أن الزعيمين بوتين وشي جين بينج سيلتقيان في عدة اجتماعات على مدار العام، لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان بوتين قد أعلن، خلال المؤتمر الصحفي السنوي حول نتائج 2023، أن الغرب يقوم بمحاولات لتحويل أنشطة حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى قارة آسيا، ما يؤدي إلى تأجيج الوضع وإنشاء تكتلات سياسية وعسكرية جديدة.

وأكد بوتين أن العلاقات الروسية الصينية تعتبر ضمانا للاستقرار في العالم.

وتُعد هذه الزيارة بمثابة تأكيد على متانة العلاقات بين روسيا والصين.

وتُشير إلى حرص البلدين على التنسيق والتعاون في مختلف المجالات.

وتُؤكد على أهمية العلاقات الروسية الصينية في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.

وتُعد هذه الزيارة جزءًا من الجهود الروسية والصينية لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتُشير إلى أهمية هذه العلاقات في مواجهة التحديات الدولية، خاصة في ظل التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة والغرب.