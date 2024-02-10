الدوري الإنجليزي.. ثلاثي هجومي ناري في تشكيل مانشستر سيتي أمام إيفرتون

يسعى فريق مانشستر سيتي لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز عندما يستضيف إيفرتون على ملعب الاتحاد مساء اليوم السبت، وذلك بالاعتماد على تشكيلة هجومية.

واعتمد جوارديويلا على الشاب جيريمي دوكو في الهجوم إلى جانب النرويجي إيرلينج هالاند، واستمر في الاعتماد على الثنائي ألفاريز وفودين في خط الوسط.

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايس.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، جون ستونز، ناثان أكي.

خط الوسط: رودري، ماتيوس نونيز، فيل فودين.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو، إيرلينج هالاند.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر ليفربول، فيما يأتي إيفرتون في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة بعد خصم 10 نقاط منه.