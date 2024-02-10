زيارة طلاب جامعة قناة السويس لمدينتي الأقصر وأسوان عبر رحلات قطار الشباب

توجه طلاب جامعة قناة السويس؛ لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان، عبر رحلات قطار الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وتصل مدة الرحلة إلى 5 ليالِ بخلاف يومي الذهاب والعودة، وتكون الإقامة بالمدينة الشبابية بالأقصر وأسوان.

هذا وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأهمية مبادرة "اعرف بلدك" التي تهدف إلى إجراء زيارات تبادلية بين محافظات الجمهورية المختلفة؛ لتعزيز روح الولاء والانتماء، وإثراء الوعي السياحي والأثري بين طلاب الجامعات المختلفة، ثم دمجهم في المبادرة بإشراكهم في رحلات وجولات، سواء في محافظاتهم أو محافظات مصر المختلفة.

تأتى المشاركة الطلابية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس.

جاءت الرحلة بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بإشراف الأستاذ عبدالله عامر مدير عام الإدارة.

رافق الطلاب في رحلتهم

مصطفى أبو سريع والأستاذة أماني الدمراني من الإدارة العامة لرعاية الشباب، وشارك بالرحلة 59 طالبًا وطالبة.



ومن جانبه- أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن البرنامج الاسترشادي لرحلات قطار الشباب بمدينة الأقصر تضمن الاستقبال والتسكين بالمدينة الشبابية، ثم الانتقال للصوت والضوء بالكرنك، ومعابد البر الشرقي والغربي وجزيرة الموز، ورحلات تبادلية بالسيارات بين المدينتين، بالإضافة إلى عددٍ من المحاضرات والجولات الحرة.



بينما أفاد الدكتور محمد غنيم أن البرنامج الاسترشادي بمدينة أسوان يشمل الاستقبال والتسكين أيضًا بالمدينة الشبابية، وزيارة متحف النوبة، وزيارة متحف السد العالي، ومتحف النيل ومعبد فيلة، وجزيرة النباتات، والقرية النوبية، ورحلات تبادلية بين المدينتين، بالإضافة إلى عددٍ من المحاضرات والجولات الحرة، ثم المغادرة في ختام الأسبوع.

ومن جانبها - أوضحت الدكتورة هبة الدناصوري عضو لجنة اختيار الطلاب المشاركين بالرحلة أن المعيار الأساسي للاختيار كان التميز في الأنشطة الطلابية في المجالات السبعة للأنشطة، وعلى أساس ذلك تم اختيار 29 طالبا و26 طالبة.