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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

لأول مرة.. إدارة نهائي كأس آسيا بصافرة صينية

قطر والأردن في نهائي
قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن حكم مباراة نهائي كأس آسيا 2023، التي تجمع منتخبي قطر والأردن.

ويواجه منتخب الأردن، غدًا السبت، نظيره القطري، في نهائي كأس آسيا 2023، التي تستضيفه الأراضي القطرية منذ 12 يناير الماضي وينتهي السبت 10 فبراير 2024.

وتقرر تعيين الحكم الصيني ما نينج، ليدير المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023، بين قطر والأردن.

يعاون ما نينج في إدارة نهائي كأس آسيا 2023 الحكمين الصينيين زهو فاي مساعد أول، وزهانج تشينج مساعد ثان.

يأتي ذلك، بالإضافة إلى الثنائي الأوزبكي ليجيز تانتاشيف وأندري تسابينكو مهام الحكم الرابع والحكم الاحتياطي المساعد، والصيني فو مينج حكمًا لتقنية لفيديو، ويساعده الياباني جومبي ايدا.

وبعد تعيين الحكم الصيني ما نينج لإدارة نهائي كأس آسيا 2023، تعد هذه المرة الأولى التي يدير خلالها حكمًا صينيًا لنهائي البطولة القارية عبر تاريخها.

وتنطلق مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023، في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد لوسيل، أحد الملاعب التي احتضنت مباريات النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم وذلك في عام 2022.

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