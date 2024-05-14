قصور الثقافة تشارك بمعرض زايد لكتب الأطفال في دورته الثانية

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ببرنامج فني متنوع بمعرض زايد لكتب الأطفال في دورته الثانية المنعقد في الفترة من 15 إلى 26 مايو الحالي.

وتقدم الهيئة يوميا عددا من العروض الفنية بمشاركة فرق الأطفال التابعة لقصور الثقافة وهي: كورال مركز الجيزة الثقافي، كورال قصر ثقافة السلام، فريق أجيال للعرائس، فريق مسرح قصر ثقافة جاردن سيتي، كورال أطفال شبرا الخيمة، كورال أطفال شبرا الخيمة لذوي الهمم، فرقة الأراجوز المصري والعرائس.

كما تقدم مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها: تصميم مطويات وكتيبات بالورق الملون، عمل مجسمات بالصلصال وتعليم أساسيات الرسم والتلوين والطباعة، بجانب ورش الأشغال اليدوية لعمل مشغولات بالخرز والخيوط الملونة.

وينفذ البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

وتقام الدورة الثانية من المعرض تحت شعار "هيا نقرأ معا"، واستقرت إدارة المعرض هذا العام على اختيار كاتبة أدب الأطفال سماح أبو بكر عزت، لتكون شخصية المعرض الذي يشارك فيه مجموعة من دور النشر المختلفة.