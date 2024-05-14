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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

“بحوث الصحراء” ينفذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين بمجال إنتاج الدواجن بجنوب سيناء

جانب من المدارس الحقلية
جانب من المدارس الحقلية
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قام مركز بحوث الصحراء ممثل في فريق المشروع البحثي "تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء" الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتنفيذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بمشاركة بعض أساتذة شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن وذلك بتكليف من د أحمد عبد المقصود- رئيس الشعبة.
وقال الدكتور أحمد الحاوي المدير التنفيذي للمشروع، إن المشروع يهدف إلى رفع وعي المربين وتنفيذ الممارسات الذكية مناخيا لتحسين سبل العيش ومجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسيناء من خلال تعريف المربيين طرق التربية والرعاية الملائمة للمناطق الصحراوية للقطعان الحيوانية والداجنة والتي تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة وزيادة دخل المربيين بهذه المناطق والاعتماد على الموارد الذاتية إضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات البدويات بمنطقة المشروع بمحافظة جنوب سيناء.

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التغيرات المناخية تنمية مستدامة الإنتاج الحيواني منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة