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الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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خلال 24 ساعة.. ضبط 14028 مخالفة مرورية متنوعة

الحملات المرورية
الحملات المرورية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14028) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (574) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (14) دراجة نارية مخالفة.
 (7152) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (15) مخالفة موقف عشوائي.
 (277) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (5) مخالفات شروط التراخيص.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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